IL GIRO DI MEZZA ITALIA

(Rdl) ______ E‘ stato presentato a Milano venerdì scorso il giro d‘ Italia edizione 2024, che partirà il prossimo 4 maggio.

Il Giro conserva ancora e non solo fra gli appassionati di ciclismo tutto il suo fascino storico di evento sportivo, popolare, culturale. Nonostante i tanti condizionamenti nel frattempo sopravvenuti in negativo, là dove passa è sempre una festa dello sport per tutti. Ecco, appunto.

Non sappiamo per quali ragioni e non vogliamo credere per una certa mentalità distorta, ma da tempo gli organizzatori lasciano fuori, completamente , o quasi completamente , da questa festa dello sport per tutti, il Sud Italia. In particolare,, per la terza volta di fila, la Puglia viee tagliata fuori dal percorso, insieme alle altre regioni dell‘Italia meridionale. Da Lecce poi il Giro non passa da venti anni.

Category: Costume e società, Sport