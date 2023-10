WhatsApp – 16.10.2023. 17.50 – PULP SOCIAL

(g.p.) ______ Succede che una infermiera, caposala all‘ ospedale Perrino di Brindisi, si sia fatta fare una foto mentre sul lavoro era intenta a ricucire un cadavere dopo un‘autopsia, e, tutta sorridente, l‘abbia postata sul proprio profilo social, insieme ad altre, anche dettagliate, della scena, che sarebbe piaciuta a Quentin Tarantino di Pulp Fiction, anche per le considerazioni aggiunte ad abundantiam sulle tecniche del cucito.

I fatti contestati si riferiscono al 1. maggio scorso, ma sono stati divulgati dal Corriere del Mezzogiorno solo oggi, quando, di ora in ora sempre di più, sono ripresi e variamente commentati sui mass media di tutta Italia.

Il direttore generale dell’Asl Brindisi Maurizio De Nuccio per primo: “Prendo atto stamani di un grave e negligente comportamento attribuito ad una dipendente della Asl Br e risalente a diversi mesi fa. L’azienda prende le distanze da ogni azione individuale che ne comprometta l’integrità e allo stesso tempo non può restare indifferente rispetto a questi episodi, che vanno tuttavia accertati e approfonditi. Mi attiverò a tal fine segnalando il fatto a chi di competenza”.

Il che poi è un capolavoro di ipocrisia, dal momento che nessuno più di lui è competente al riguardo, e poi non si capisce come mai ne sia venuto a conoscenza solo oggi.

Lei, della quale omettiamo nome e foto del post incriminato, in seguito rimosso, ma nel frattempo circolato fino ad arrivare al giornale, si è difesa sostenendo di aver voluto fare un omaggio al lavoro e ai lavoratori, nella data fatidica.

Ora, i social sono solo mezzi, un mezzo di comunicazioe di massa, mass media appunto, tecnicamente di per sé neutri: senza stare a scomodare Marshall Mc Luhan, il loro valore, positivo, o negativo, è dato dall‘uso che ne fa il singolo utente.

La verità che spesso ne fa perdere il senso, stravolgendoli, è che purtroppo siamo tutti soli, ammalati di protagonismo, ansiosi di conferme per tutto quello che facciamo, a volte fino a perdere con ciò il senso del rispetto per sé e per gli altri, pure della dignità, finanche del mistero del Sacro.

Category: Costume e società