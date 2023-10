DRAMMATICO INCIDENTE NELLA NOTTE

(e.l.) ______ Questa notte c‘è stato un tragico incidente nei pressi di Taranto, lungo la statale per San Giorgio Jonico, nei pressi del centro commerciale. Il bilancio è di un morto e tre feriti gravi. La vittima è un‘anziana di 73 anni. Per cause ancora da accertare, la Seat Altea, condotta dal marito, su cui viaggiava si è scontrata frontalmente con una Fiat Punto, su cui c‘ erano due giovani. L‘ impatto è stato talmente violento, da scaraventare sull‘ asfalto, fuori dall‘abitacolo, i due coniugi.

Soccorsa e portata d‘urgenza all‘ospedale Santissima Annunziata, è morta poco dopo il ricovero,a causa della gravità delle lesioni riportate.

Anche i tre uomini sono rimasti feriti e sono stati ricoverati in gravi condizioni.

Indagini della Polizia di Stato in corso di svolgimento per stabilire l‘ esatta dinamica di quanto successo e stabilirne le eventuali responsabilità.

