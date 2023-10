ACCOLTELLA LA MOGLIE E FUGGE

(e.l.) ______ E‘ finita nella notte nelle campagne di Cisternino la fuga del marito violento che ieri sera a Martina Franca ha ferito a coltellate la moglie, colpendola ripeturatemte in varie parti del corpo, al culmine di un litigio. L‘aggressore subito dopo ha tentato di far perdere le proprie tracce, ma in poche ore è stato rintracciato dai Carabinieri, che lo hanno arrestato con l‘ accusa di tentato omicidio. Si trova ora nel carcere di Taranto (nella foto), come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica.

La vittima, che ha 48 anni, è ricoverata all‘ospedale Santissima Annunziata in gravi condizioni.

Category: Cronaca