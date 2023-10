PER I SUOI PRIMI 80 ANNI RENE’DE PICCIOTTO HA SCRITTO L’AUTOBIOGRAFIA

(g.p.) ______ Renè De Picciotto (nella foto), finanziere, imprenditore del settore turistico a livello internazionale, con investimenti in tutto il modo, in tanti modi protagonista negli ultimi anni anche a Lecce, Ostuni e nel Salento, uomo di grande cultura e straordinaria sensibilità, “a compendio dei suoi primi ottanta annni”, ha scritto una autobiografia, “Renè. Una vita”, si intitola.

Il libro sarà presentato sabato 18 novembre alle 18.30, a Ostuni, proprio in una delle sue realizzazioni di prestigio per l‘intero territorio, Palazzo Roma, in una festa di compleanno che si annuncia come una vera e propria serata ‐ evento.

