ULTIM’ORA ⁄ ORRORE A GAZA, CENTINAIA DI VITTIME, LA SITUAZIONE PRECIPITA

(g.p.) ______ Un attacco aereo israeliano ha colpito l’ospedale al-Ahli nella città di Gaza, dove migliaia di civili cercano cure mediche e riparo dagli attacchi incessanti. Almeno 500 vittime nell’esplosione, un tragico bilancio destinato a salire.

Israele ha colpito anche una scuola gestita dalle Nazioni Unite che ospitava rifugiati. Lo denuncia direttamente l’Onu, precisando che i caccia hanno attaccato una sua scuola “nel campo profughi di Al-Maghazi”, nel centro di Gaza. “Ciò è oltraggioso e dimostra ancora una volta un flagrante disprezzo per la vita dei civili”.

Questi attacchi sono stati comdannati duramente fra gli altri da Turchia, ed Egitto. “Questo attacco deliberato contro obiettivi civili è una pericolosa violazione del diritto internazionale umanitario e dei valori umani fondamentali”, ha affermato in una nota il Ministero degli Affari Esteri egiziano.

Il presidente dell’Autorità Palestinese, Mahmoud Abbas, ha dichiarato tre giorni di lutto in seguito all’attacco aereo mortale contro l’ospedale battista Al-Ahli Arabi di Gaza: “rimarrà per sempre una macchia sulla coscienza dell’umanità che è stata testimone degli orrori commessi contro il popolo palestinese senza agire per fermarli”, si legge nella dichiarazione.

Testimoni oculari hanno detto di aver visto manifestanti arrabbiati scontrarsi con le forze di sicurezza palestinesi che cercavano di calmarli in divese località dlla Cisgiordania.

Centinaia di persone hanno assaltato la sede dell’ambasciata israeliana ad Amman, in Giordania.

La tensione sta rapidamente salendo in tutto il Medio Orinte.

Lo riporta la Reuters. Nessuna decisione è stata presa sul dispiegamento delle forze americane, sono state solo messe in allerta elevata”. Lo afferma la vice portavoce del Pentagono Sabrina Singh riferendosi ai 2.000 soldati americani messi in allerta per la guerra fra Israele e Hamas, ha detto che almomentonon è stata presa nessuna decisione sul loro impiego sul terreno.

“l combattimentI saranno condotti con forza maggiore nei prossimi giorni”: lo ha annunciato il premier di Israele Benjamin Netanyahu, facendo visita alla base militare dell’unità Sayeret Matkal nel sud dello Stato ebraico, che nega di aver bombardato l‘ospedale. ______

