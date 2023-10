CONFRONTO MULTIDISCIPLINARE SULLA XYLELLA A ROMA LUNEDI’ 30

(Rdl) ______ Lunedì 30 ottobre 2023, alle 15.00, a Roma, presso il Palazzetto Mattei in Villa Celimontana – via della Navicella 12, la Società Geografica Italiana, a dieci anni dalla dichiarazione ufficiale della presenza di Xylella fastidiosa in Puglia e della gestione dell’emergenza, considerati i rilevantissimi impatti sul piano geografico, si propone come sede di un confronto multidisciplinare fondato su punti di vista diversi a partire dall’inquadramento del problema, con lo scopo di chiarire approcci, contesti e scenari del fenomeno Xylella, agevolando la comprensione delle dinamiche reali anche presso i non specialisti.

L’incontro, è rivolto non solo ai soci della Società Geografica Italiana, ma alla cittadinanza e alla stampa di informazione.

Si prega, per questioni organizzative, di voler comunicare la propria partecipazione al seguente indirizzo: servizi@societagoegrafica.it

Sarà possibile seguire l’incontro anche da remoto, collegandosi al seguente link:

clicca QUI (ID riunione:398019157406Codice:5obAbV)

L’incontro sarà strutturato come segue:

Saluti e apertura dei lavori Claudio Cerreti, Presidente della Società Geografia Italiana

Interventi Marco Scortichini (nella foto), patologo vegetale, Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA)

Francesco Porcelli, entomologo, Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Salvatore Camposeo, esperto di arboricoltura, Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Margherita Ciervo, geografa, Università degli Studi di Foggia

Moderatore Giorgio Galleano, giornalista RAI

