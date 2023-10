10 ANNI DI  WORLD PRESS PHOTO A BARI

di Roberto Pagliara ______

Ospitata ancora una volta negli ambienti appena restaurati del teatro Margherita di Bari, apre al pubblico dal 11 ottobre al 10 dicembre con 120 scatti di fotografi vincitori del Contest.

Quest’anno la giuria ha esaminato 60.448 foto di 3.752 fotografi provenienti da 127 paesi del mondo. I fotografi, tutti professionisti per la maggior parte di testate internazionali, hanno ripreso gli eventi salienti dello scorso anno 2022 documentando guerre, rivoluzioni culturali, crisi ambientali, tutte foto destinate a diventare documenti storici dalle quali le generazioni future potranno imparare.

Il WPP ha diverse sezioni espositive dove in ognuna di queste viene scelto un fotografo vincitore infatti nella sezione “Photo of Year” vince un fotografo ucraino con una foto durante l’assedio di Mariupol, nella seconda sezione “Story of the year” viene premiato il fotografo danese Mads Nissen con una photo-story di 9 fotogrammi dal titolo “il prezzo della pace in Afghanistan”, vi è poi la sezione “Long-Team Project che ha scelto in tema di problemi ambientali il progetto di una fotografa armena, Anush Babajanyan, con la crisi dell’acqua che già si manifesta gravemente in paesi quali Tagikistan, Kirghizistan, Uzbekistan e Kazakistan.

Infine l’ultima sezione, “Open Format Award” è una nuova che apre alle fotografie in tecnica mista, quest’anno dedicata a Mohamed Mahdy con un progetto basato su web che riguarda gli effetti dell’innalzamento del livello del mare ai villaggi dei pescatori situati lungo il canale di Mahmudiyah ad Alessandria d’Egitto.

La presenza italiana tra i premiati è stata garantita dai fotografi Simone Tramonte, di Roma, nella categoria Long Term Project con il progetto “Net-Zero Transition” sulla riduzione dei gas serra sul pianeta mentre Alessandro Cinque di Orvieto ma residente a Lima, in Perù, si aggiudica il premio Story of the Year con il reportage “Alpaqueros” che fotografa la critica situazione ambientale della popolazione Alpaca nelle Ande peruviane.

La mostra è stata inaugurata dal sindaco Antonio Decaro, l’assessora alle culture del Comune di Bari Ines Petrucci, la consigliera della Regione Puglia Grazia Di Bari ed il direttore di Cime Vito Cimarossa che ha curato l’organizzazione di World Press Photo Exibition decima edizione a Bari.

