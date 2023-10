NOVITA’ EDITORIALI ⁄ UN LIBRO DI RICETTE E CULACCHI, O “humourous tales”

di Raffaele Polo ______

Pantaleo (Leo) Candido è editore dal multiforme ingegno che riesce, per innate doti naturali, a produrre e soprattutto piazzare libri sempre testimoni di realtà locali, amalgamando testi e ricerche con una overdose pubblicitaria che, da sola, riesce a giustificare i costi della pubblicazione…

Nulla da eccepire, ci mancherebbe: l’editoria è ormai costretta a ritagliarsi spazi e contributi nella realtà di tutti i giorni, senza storcere il naso e badando, piuttosto, a far quadrare i conti. E va benissimo anche cambiare la copertina per le uscite annuali che conserveranno, poi, gli sponsor ‘buoni’, eliminando chi non ha rinnovato il consenso…

Una delle ultime edizioni de ‘Il Salentino editore’ è il corposo volume “Salento Proverbi, Ricette e Culacchi” (pagine 528, euro 30) che si sfoglia con piacere e che presenta una vera e propria macedonia (per restare in tema gastronomico…) di notizie, ricette e fotografie che sono un inno alla pubblicità ad personam dei proprietari e degli chef dei locali che fanno da sponsor e che irrobustiscono il volume, assieme al testo a fronte in inglese che è una scelta di prestigio e che dona un pizzico di ‘internazionalità’ a tutto il lavoro.

Non solo: è gustosissimo verificare come venga interpretato e tradotto l’idioma salentino nella lingua di Albione… Ad esempio la ricotta forte diventa ‘strong ricottra’ (pag 243) le cicoreddhe ‘wild cicories’ (pag.309) i moniceddri ‘country snails’ e le cime di rapa ‘turnip greens’ (pag.362)… Ma sono tanti i termini e dobbiamo ringraziare la traduttrice Marinella Olivieri (nella foto) per la sua fantasia e adesione al non facile argomento. Ma la traduzione più bella è quella della parola ‘culacchi’ che diventano ‘humourous tales’ e finiscono per avere una spontanea censura come, ad esempio,nel caso di ‘Tromba te culu, sanità te corpu’ che diventa un asettico ‘Trumping makes you healthy (pag. 155).

Interessanti, poi, le leggende e la storia che ci rivela Salvatore Sindaco, un vero esperto del settore.

Insomma, il libro ci ha divertito: non tanto per la pubblicità relativa alle ricette sponsorizzate da questo o quel locale, con la foto in posa del committente. Ma proprio per quella sua simpatica voglia di mettere tutto, ma veramente tutto, nell’impaginato. Senza false modeste ma con l’idea che, adesso, così bisogna farli, i libri: con tanti colori, tante foto, culacchi e sponsor. Tanti sponsor che, come avverte Leo Candido, provvede egli stesso a selezionare. (In copertina: Selezione Aziende e Saggi/ A Selection of Companies and Essays).

