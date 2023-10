(Rdl) ______ “Giustizia per la Pace: un Binomio Indissolubile per un Futuro Armonioso”, è il tema del convegnoche si terrà martedì 24 ottobre 2023 , Giornata delle Nazioni Unite, alle 9.30 , a Roma , nella Sala Capitolare presso il chiostro del Convento di S. Maria sopra Minerva, in piazza della Minerva 38.

L’incontro è stato organizzato su iniziativa del senatore Manfredi Potenti (nella foto) , 47 ani, di Cecina, in provincia di Livorno, della Lega, in collaborazione con Universal Peace Federation (UPF Italia) e l’Associazione Internazionale Parlamentari per la Pace (IAPP Italia),un progetto di UPF.

Interverranno:Maria Pia Turiello, Criminologa Forense e moderatrice; Carlo Zonato, PresidenteUPF Italia; Francesco Paolo Sisto, Viceministro della Giustizia; VincenzoPaglia, Arcivescovo, Presidente Pontificia Accademia per la Vita; Manfredi Potenti, Senatore, Commissione Giustizia; Micaela Piredda, Sostituto Procuratore della Repubblica, Velletri; Mirella Cristina, onorevole, già Commissione Giustizia; Sergio De Nicola, sostituto Procuratore,, Cagliari; Graziano Perrìa, già Primo Dirigente della Polizia di Stato; Franco Ravaglioli, Vicepresidente UPF Italia.

Il convegno intende affrontare la stretta connessione tra la Giustizia e la Pace.

La Giustizia costituisce un requisito per la Pace, e allo stesso tempo la Pace può promuovere laGiustizia.

La Giustizia ha il potenziale per prevenire futuri conflitti, mentre la Pace crea un contesto distabilità, che permette alla Giustizia di svilupparsi appieno. Momento saliente dell’incontro sarà la nomina degli Ambasciatori di Pace, ai quali Maria Gabriella Mieli, Coordinatrice UPF Europa Sud, consegnerà un attestato per il particolare impegno dimostrato nella costruzione della pace.

UPF è una ONG con Stato Generale Consultivo presso il Consiglio Economico e Sociale delle NazioniUnite (ECOSOC). Èun’alleanza di persone e di organizzazioni a livello internazionale dedicata allacostruzione della pace fondata sui principi d’interdipendenza, prosperità condivisa e valoriuniversali comuni.

In Italia, tra le varie iniziative, pubblica la rivista periodica “Voci di Pace”, un autorevole punto diriferimento culturale per i temi interreligiosi, dei diritti umani, della good governance e della pace.

I giornalisti e gli ospitiche desiderano parteciparedevono accreditarsi scrivendo a:

relazioni.esterne@italia-upf.org

Category: Costume e società, Cultura, Eventi, Politica