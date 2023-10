SULLA XYLELLA NUOVE FONDAMENTALI ACQUISIZIONI DI MARCO SCORTICHINI

di Crocifisso Aloisi ______

Sulla faccenda Xylella irrompe nuovamente il professor Scortichini (nella foto) con i suoi team di esperti che hanno prodotto l’ennesimo studio scientifico. Si fa sempre più robusta la pista che, per quanto riguarda i disseccamenti rapidi dei nostri oliveti salentini, abbiano avuto un ruolo importantissimo, se non proprio determinante, una serie di funghi patogeni tra cui il pericolosissimo Neofusicoccum.

Dunque non solo xylella o non per forza xylella.

A questo punto chi ha sistematicamente boicottato e ignorato l’enorme lavoro che Scortichini sta portando avanti da diversi anni, in Salento, dovrebbe rendere conto del suo colpevole comportamento. Stiamo parlando non solo dei soggetti preposti ad affrontare la faccenda, cioè politici, soprattutto regionali, e accademici cosiddetti scienziati, ma anche i giornalisti che hanno boicottato questi lavori e non hanno messo a disposizione dell’opinione pubblica salentina la reale portata del problema contribuendo così alla distruzione del nostro paesaggio.

Forse se si fosse intervenuti nel contrastare la diffusione di questi pericolosi funghi patogeni anziché seguire soltanto la xylella (ed i soldi che garantisce) probabilmente buona parte degli oliveti distrutti di sarebbero potuti recuperare (e con essi si sarebbe potuto preservare il tipico paesaggio agricolo salentino). ______

