LA NOTTE DELLE EDICOLE A LECCE

di Roberto Pagliara

La diffusione delle informazioni passa attraverso i media che le veicolano. Certamente un sistema fondamentale della diffusione dell’informazione è stato quello della carta stampata che da lungo tempo ci accompagna per il tramite dei punti di distribuzione cittadini quali le edicole.

Questo è un brutto periodo per questi luoghi di diffusione, molte edicole chiudono e molte altre versano in condizioni di stenti economici che non consentiranno una lunga vita se non interverranno provvedimenti atti a salvare la categoria.

L’iniziativa tenutasi in piazza Sant’Oronzo, (ma anche in tutto il territorio italiano), come detto dagli stessi edicolanti presenti, non era una protesta ma una sensibilizzazione rivolta ai cittadini ed ai politici che prendano atto del valore che le edicole rappresentano svolgendo luogo di riferimento, punto di distribuzione della cultura ma potrebbero anche essere anche di più se gli si attribuissero ulteriori servizi di pubblica utilità ad esempio. Infatti già ora per naturale locazione sono tra i principali distributori di informazioni ai turisti ed ai cittadini che spesso con l’acquisto di un quotidiano o una rivista colgono l’occasione per avere informazioni su orari di apertura di siti turistici o la direzione di qualche strada o la posizione di qualche monumento.

Il sindacato delle edicole , SI.NA.GI., chiede con questa forma di sensibilizzazione, cioè una apertura continuata dalle 20 alle 22, una maggiore attenzione dal Governo verso la categoria che già da tempo in sofferenza, si pensi che in Italia negli ultimi cinque anni hanno chiuso 3339 edicole, non ha avuto possibilità di rinnovo del proprio accordo nazionale per l’adeguamento degli aggi scaduto da oltre vent’anni.

Il presidente della FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali), Andrea Monti Riffeser, ha dichiarato che “Là dove c’è un’edicola, c’è un faro di informazione e un presidio di democrazia”, confermando con questo un pieno appoggio degli editori agli edicolanti ed auspicando una sinergia che possa portare ad un effettivo contrasto alla crisi del settore.

