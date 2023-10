ARRESTATO PRESUNTO SPACCIATORE

CONFRONTO MULTIDISCIPLINARE SULLA XYLELLA A ROMA LUNEDI’ 30

(Rdl) ______ Lunedì 30 ottobre 2023, alle 15.00, a Roma, presso il Palazzetto Mattei in Villa Celimontana – via della Navicella 12, la Società Geografica Italiana, a dieci anni dalla dichiarazione ufficiale della presenza di Xylella fastidiosa in Puglia e della gestione dell’emergenza, considerati i rilevantissimi impatti sul piano geografico, si propone come sede di un […]