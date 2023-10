ATTENZIONE, segnalazione urgente

(Rdl) ______ Il Coordinamento per gli Alberi e il Verde Urbano di Lecce ha diffuso questa mattina tramite social la seguente comunicazione ______

In via Gramsci a Lecce per lavori di rifacimento dei marciapiedi stanno realizzando delle aiuole intorno ai colletti degli alberi troppo strette e totalmente impermeabili e in alcuni casi versando del cemento direttamente a ridosso dei tronchi come si può osservare dalle foto allegate. Tali prassi sono assolutamente incoerenti con la corretta gestione delle alberature e nella fattispecie delle aree di terreno di pertinenza, che, anche quando non possono essere adeguatamente estese per esiguità degli spazi, devono tuttavia prevedere che una parte del mattonato sia di tipo drenante e permetta all’apparato radicale la giusta ossigenazione e assorbimento dell’acqua piovana.

A pochi giorni dall’emanazione del primo stralcio del Regolamento del Verde urbano ci rendiamo conto che ancora non si sia fatto in tempo a informare e formare gli addetti ai lavori ma osservare un’esecuzione tanto scorretta e inadeguata è veramente preoccupante.

