NUOVO SBARCO DI MIGRANTI SULLE NOSTRE COSTE. IN ITALIA E’ EMERGENZA

(Rdl) ______ L’emergeza immigrazione incontrollata in Italia è diventata drammatica. Lampedusa è sommersa da arrivi continui. Non ci sono i mezzi per i trasferimenti in altri Comuni, prevalentememte del Nord Italia, come si è fatto finora. Inoltre si allunga la lista dei sindaci che documentano come nei loro centri non sia possibile ospitare più nessuno.

Intanto questa sera sono arrivate a Brindisi (nella foto) altre cinquantuno persone, di cui undici minoreni, di nazionalità della Nigeria, Ciad, Mali, Pakistan, Etiopia, Sudan, Camerun, Costa D’Avorio. Erano bordo della Sea eye (nella foto), nave dell‘ omonima organizzazione tedesca che li aveva prelevati in mare al largo delle coste libiche. Sono quindi scattate le consuete operazioni di assistenza della Croce Rossa. ______

LA RICERCA nel nostro articolo del 10 ottobre scorso

Category: Cronaca