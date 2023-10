WhatsApp – 20.10.2023 – 14.30 – IO STO CON ANDREA

(g.p.) ______ Succede che questa mattina il presidente del Consiglio Giorgia Meloni abbia affrontato e risolto subito a modo suo una crisi. Di manovra finanziaria? Di guerre nel mondo? Di verifica di maggioranza? Di rapporti con l‘opposizione? No, niente di tutto questo. Quella del suo rapporto di coppia di fatto con Andrea Giambruno, che durava da dieci ani e da cui è nata una bella bambina, Ginevra, che ora ha 8 anni.

Il personale è politico, sempre.

Lo ha fatto in maniera straordinaria, del tutto inedita. Un post su Facebook e fine della storia.

La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo. Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua.

Centomila like e decine di migliaia di commenti e condivisioni in tre ore.

SPOT PUBBLICITA‘

Iliad, che hanno la fibra per la connesione di casa tua, ma “per la connessione di coppia, invece, non abbiamo ancora una soluzione”.

E dire che lui, 41 anni, di Milano, giornalista, conduttore del programma Diario del giorno su Rete 4, pensava al matrimonio, come appena una settimana fa aveva confessato in un‘intervista:

“Finché ce lo chiederanno, io e Giorgia non ci sposeremo. Lo faremo quando ci andrà . Oppure ci siamo già sposati e non l’abbiamo detto a nessuno. Questo anello un po’ vistoso che porto all’anulare? Mi piace così. Ho il cuore gitano io”.

SPOT PUBBLICITA‘

Esselunga, e la spesa al supermercato con la pesca.

Ora, quando finisce un amore non c‘è mai una ragione. Nel senso che non ce n‘è una sola, ce ne sono sempre tante. Poi, le colpe, se di colpe si tratta, vanno divise equamente a metà. Ma le femmine sono specialiste im questi casi nell‘addossare la colpa ai maschi, magari passando dalla parte del torto a quella della ragione.

Giorgia ha preso la palla al balzo, di un filmato satirico, usato quale pretesto per lasciare Andrea, con il quale evidentemente le questioni sentimentali erano giunte per altre ragioni ai minimi storici.

Un filmato registrato di nascosto durante una pausa del suo programma e mandato poi vigliaccamente in onda in separata sede da Striscia la notizia. Una vigliaccata, non vorrei insistere.

Per la carità, in questi minuti Giambruno è imbarazzante: scomposto, infelice nelle battute, farfallone.

Ma è un momento di debolezza, in cui si evince chiaramente che fa tutto solo per combattere la tesione del momento data dal lavoro della diretta televisiva. Niente però tale da giustificare una tale reazione da parte della sua compagna. Rona da riderci su…E invece…

In particolare, se ci prova con la collega giornalista in studio, lo fa per una pausa che nelle sue intenzioni sarebbe dovuta essere divertente, niente di più: se avesse voluto provarci seriamente lo avrebbe fatto in un contesto ben diverso.

E niente, poi non c‘è niente da fare, certi comportamenti gli uomini ce l‘hanno nel dna, ci devono provare sempre e comuque con tutte, per necessità genetica, è più forte di loro, al massimo possono contenersi, razionalmente soprassedere, far finta di nulla, ma intanto in qualche modo ci hanno provato e i geni, soddisfatti pure con poco, si appagano.

No, no, una reazione spropositata. Rinadisco, niente che possa giustificarla. Nemmeno una pausa di riflessione, come si dice in questi casi, che so? nemmeno un‘ ultima possibilità, che si dà sempre a tutti…

Che tristezza.

Le donne non sono felici se non sono infelici.

Category: Costume e società