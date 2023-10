GRIGOR BANUSHI A LECCE MERCOLEDI’ 25

di Raffaele Polo ______

Mercoledì 25 ottobre, alle 18, presso la Biblioteca Bernardini di Lecce, si presenta in anteprima nazionale ‘Sinfonia incompiuta’, primo romanzo tradotto in italiano del noto scrittore albanese Grigor Banushi (nella foto) pubblicato per i tipi di Besa Muci nella traduzione di Giovanna Nanci.

Dialogano con l’autore Luisa Ruggio, e Luigi De Luca, direttore del Polo Biblio-museale della Regione Puglia. L’evento sarà preceduto, in mattinata, dall’incontro di Banushi con gli studenti e le studentesse del Liceo Artistico «Nino Della Notte» di Poggiardo con i quali parlerà proprio del romanzo e della sua esperienza autoriale.

Il protagonista di Sinfonia incompiuta, Adrian Mara, rimasto senza padre in tenera età, cresce in Albania con la madre italiana di origini ebraiche, la quale coltiva in lui la passione per la musica. La musica diventa la sua ragione di vita e la sua speranza di salvezza.

Quando fugge in Francia, Adrian si realizza come direttore d’orchestra e compositore, ma le ombre del passato lo perseguitano e non gli lasciano scampo. Il regime dittatoriale di Enver Hoxha fa da cornice a un romanzo che dà voce al dramma degli individui, ognuno nella sua unicità e tutti sotto la volta comune della storia. Destini che si intrecciano, coincidenze e fatalità, fatti reali al limite dell’irrealtà, confini labili tra realtà storica e finzione letteraria. Di questo, e non solo, è intessuto il thriller psicologico di Grigor Banushi,un vero inno alla vita e all’amore.

Grigor Banushi è nato nel 1948 a Tirana, dove si è laureato in Lingua e Letteratura. Giornalista di Radio Tirana fino al 2013, ha svolto la professione di insegnante nel distretto di Puka. Ha pubblicato: Vdekja e Narcisit (La morte di Narciso, 1997), Fytyra e djallit (Il volto del diavolo, 2009), Mëria e zanave (L’ira delle fate, 2017), la trilogia composta da Aromat e Vjeshtës (I profumi dell’autunno, 2018), Vals në Shkretëtirë (Valzer nel deserto, 2019), Zërat e Natës (Le voci della notte, 2020) e l’ultimo romanzo Pasanikë të Varfër (Benestanti poveri, 2021).

