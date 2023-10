SEQUESTRI DEI NAS IN PROVINCIA

(e.l.) ______ I Carabinieri dei Nuclei Antisofisticazioni e Sanità di Lecce, nell’ambito di controlli finalizzati alla verifica del rispetto della normativa su prodotti, oggetti e sostanze pericolose, hanno svolto numerose verifiche presso esercizi commerciali dislocati nella provincia.

In questo contesto, hanno sequestrato circa mille confezioni tra apparecchiature elettriche/elettroniche e profumatori a combustione per ambienti, privi in etichetta delle indicazioni in lingua italiana e delle previste informazioni di sicurezza.

Nel corso dei controlli è stato rilevato che sempre più spesso tali categorie di prodotti vengono immessi in commercio pur non riunendo i prescritti requisiti merceologici atti a garantire la sicurezza e la salute degli utilizzatori, proteggendoli da pericoli dovuti all’infiammabilità ed all’esposizione involontaria a sostanze tossiche.

Category: Cronaca