BREVE MA INTENSO MALTEMPO

(e.l.) ______ E‘ passata velocemente, ma ha fatto danni, la perturbazione con pioggia battente e vento forte che si è abbattuta di sera e di notte su molte località del Salento.

La zona in cui ha colpito maggiormente è quella intorno a Maglie. A Cursi (nella foto) ha provocato la caduta di alberi e di diversi muri di cinta, in alcuni casi su auto in sosta, danneggiate anche case e il campo sportivo.

Decine di interventi di vigili del fuoco e polizia locale a Brindisi, dove si sono registrati allagamenti e la chiusura al trafrico di alcune strade invase dall‘ acqua.

Category: Cronaca