CARLA VISTARINI A COPERTINO CON I SUOI SUCCESSI TRA MUSICA, LIBRI E TEATRO

GRIGOR BANUSHI A LECCE MERCOLEDI’ 25

di Raffaele Polo ______ Mercoledì 25 ottobre, alle 18, presso la Biblioteca Bernardini di Lecce, si presenta in anteprima nazionale ‘Sinfonia incompiuta’, primo romanzo tradotto in italiano del noto scrittore albanese Grigor Banushi (nella foto) pubblicato per i tipi di Besa Muci nella traduzione di Giovanna Nanci. Dialogano con l’autore Luisa Ruggio, e Luigi De […]