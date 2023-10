TIZIANA ALTERIO DA BRISTOL A LECCE, AD UN ALTRO MONDO POSSIBILE

di Enrico Petrelli ______

Sabato 21 alle ore 18 la Sala polifunzionale Open Space del Comune di Lecce, in piazza S. Oronzo, ha ospitato un convegno diciamo “singolare” dal titolo “Un altro mondo è possibile; pandemia e guerra, la crisi di un sistema per una nuova rinascita” in cui la giornalista Tiziana Alterio, reduce dal Planet Local Summit di Bristol, autrice di alcuni libri-reportage, ha tenuto un lungo ed enfatico discorso sulla condizione geopolitica, economica, culturale del mondo e sulle possibilità di cambiarla con l’impegno della cittadinanza.

La sala conferenze all’angolo della piazza ha le porte aperte, lo spazio non molto grande presto si riempie degli accoliti bene o male tutti sopra i quarant’anni; non presenziano, almeno in veste ufficiale, autorità civili o politiche..

Il presentatore subito introduce il tema e il fine dell’incontro: “restituire capacità di giudizio alle persone” e un esempio di politica mondiale: “[i governi italiani] hanno sempre mantenuto una linea comune nei confronti della Palestina, una linea di non ostilità e collaborazione, il cambiamento di rotta degli ultimi tempi è dato significativo per vedere quanto la direzione delle nostre politiche sia succube di un potere extrapolitico internazionale”, esso è “il governo di un’élite sopra il mondo occidentale, una dittatura contraria al concetto occidentale di democrazia che porta violentemente al transumanesimo, alla trasformazione degli uomini, alla disumanizzazione in macchine e schiavi.” e così ci viene spiegato che rientra in questo “progetto di manipolazione psichica, sociale e biologica dell’umanità” operata da “Loro” la vaccinazione anti-covid, e ancora “la distruzione delle differenze sessuali tra i giovani, la creazione dell’androgino, la medicalizzazione forzata e il distogliere con la lotta al patriarcato la lotta al capitale e con quella alle differenze-diseguaglianze di genere quella di classe”.

Io pregherei caldamente il lettore di porre un attimo attenzione su questo nesso che collega il primo ordine di proposizioni al secondo: si noterà subito, ancor prima di ogni sguardo ideologico sul contenuto, come questo nesso, questo collegamento, sia tremendamente semplicistico, forzato, illogico, fare dipendere due questioni separate secondo un rapporto di causa-effetto unendole sotto l’ombrello dell’Occidente e connettendole sotto un soggetto astratto consciamente responsabile: “Loro”.

Questa catena che sarà il cardine del discorso di Tiziana Alterio che seguirà la medesima impostazione dialettica di tesi e antitesi, nasconde a stento il sofismo continuo della variazione della controversia perché è di per sé superficiale e non conclude il suo schema se non in modo logicamente scorretto. Quest’ottica banalizzata ed estesa a priori a tutte le manifestazioni della moderna cultura e società occidentali oltre ad essere deviante e qualunquista nel suo complottismo paranoico verso ogni componente politica, sfocia in conclusioni aberranti ed offensive non solo verso le personalità professionali di volta in volta prese di punta come operatori di questo asservimento (magistrati, medici, insegnanti, politici etc.), ma anche nei confronti della campagna di sensibilizzazione e integrazione delle diversità sessuali e della legittima espressione della propria identità di genere, vista da costoro come indottrinamento dei “Padroni” e omologazione.

Viene affermato dalla giornalista napoletana che noi tutti “siamo sotto l’occhio trasparente del Potere”, in che senso? Ella afferma continuamente in tutte le sezioni del discorso la presenza di questi “tiranni” che riducono gli altri in uno stato inferiore, e la necessità della minoranza di chi non vuole farsi dominare, identificata con il movimento no-global, di attuare una nuova Resistenza. Questi tiranni, che la giornalista tenta di identificare con le monopolizzazioni di capitale, risultano però per lo più posti come persone fisiche che attuano coscientemente e di comune accordo il male e la schiavitù.

Tiziana Alterio parla di Loro, di Potere ma banalizza più di quanto possa essere richiesto da un’esposizione orale questo potere, identificandolo specificamente in soggetti, monarchi dell’economia assoluta, piuttosto che in un ordine, un sistema, uno status quo economico che si compone dai volti della molteplice azione separata e individuale delle operazioni di mercato, inscritte in un panorama generale, una legge sbagliata, migliorabile o giusta a seconda delle ideologie.

Quest’individuazione dei tiranni inevitabilmente porta il discorso alla fossilizzazione manichea tra “resistenti” e “oppressori con i loro servi” dando una visione che in questa scissione di fatto si propone sterile, fatua e sbagliata nel travolgere nel binarismo buoni-cattivi aspetti esterni seppure legati al mondo occidentale, o come nel caso dei vaccini, aspetti che rientrano nelle leggi di mercato ma non per questo possono essere demonizzati. Demonizzare, sì, è il termine giusto per definire questo atteggiamento nei confronti di tutto l’Occidente moderno, dai lati indubbiamente negativi come le guerre, lo sfruttamento, a quelli che invece aprono il discorso su temi per cui si soffre da secoli, come l’accettazione da parte della società, la diffusione dei farmaci, la cura delle malattie.

Tiziana Alterio dedica molto tempo a delineare come, attraverso un processo storico, si sia giunti a questa condizione, e ad esemplificare un quadro delle colonizzazioni economiche in tutti i campi del mercato, e sostanzialmente questo è un punto di partenza corretto, per quanto molto sintetizzato da indubbie necessità di chiarezza e di tempo; ma appena si pone su questi dati storici ed economici, svincola settariamente e in modo semplicistico i termini del discorso modificando i limiti dell’analisi fino allo scadere nell’assurdo. Noi, sprona la giornalista, abbiamo possibilità di operare un cambiamento, abbattere “il vecchio, un animale ferito e aggressivo” e in quanto italiani siamo avvantaggiati perché abbiamo vissuto la “psico-pandemia, le atrocità di trattamento e le crudeltà della dittatura sanitaria” e questo ci dà “più consapevolezza della lotta”. Lotta che si esprime come una compulsione alla diffidenza, al rifiuto, al dogmatismo, che trascina nel suo complottismo tutto, in particolare le scuole che sono per Tiziana Alterio “allevamenti di polli” in cui si “confondono le idee agli adolescenti sull’identità di genere e sessuale” in cui si “indottrina e si omologa per levar forza e schiavizzare”, stessa cosa dice delle università.

Si viene dunque a proporre nuove strade: trovare il proprio io, la propria individualità è un monito costantemente ripetuto. Ma ancor più “rivendicare il proprio potere di consumatore” scegliendo di favorire la propria terra nelle sue attività produttive, “fare comunità”, gruppi in cui si insegnino cose pratiche sotto la guida degli anziani… “Sviluppare identità locali come sovranità locali con responsabilità”… “riappropriarsi della forza della terra, del saper fare ed essere che deriva dalla terra”…

Una dialettica di paralogismi che si nutre dell’incoerenza e della scissione, che muove e solletica la sfiducia dell’auditorio verso la realtà un po’ con l’enfasi un po’ con l’occultamento grossolano attraverso facili strumenti e fallacie logiche, ma che non riesce a risolversi in una concezione e collassa in primis nel qualunquismo politico, poi nella caccia alle streghe, poi in un ideale spiritualismo di comunità come sette di Amish e infine sprona a “essere visionari per immaginare l’inimmaginabile”.

