1 A 1 A UDINE, IL LECCE PORTA A CASA UN PAREGGIO PIU’ CHE GIUSTO

(Rdl) ______ L’Udinese che cerca la prima vittoria del campionato si schiera con un 3-5-2: Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ferreira, Samardzic, Walace, Pereyra, Kamara; Thauvin, Success. Il Lecce che cerca il ritorno alla vittoria manda in campo un 4-3-3: Falcone, Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Strefezza.

Il primo tempo se ne va senza grosse emozioni, con tante interruzioni e ritmi contenuti. Padroni di casa mai pericolosi, ospiti più incisivi e comunque tranquilli e precisi.

La svolta al ritorno in campo dopo il riposo. L‘ Udinese passa in vantaggio su calcio di rigore. Ebosele sprinta a destra e crossa basso in area, Falcone intercetta e il pallone finisce nella zona di Success, il cui colpo di testa a botta sicura viene salvato sulla linea da Gendrey. Pereyra anticipa il difensore del Lecce, che interviene sul numero 37 bianconero. Thauvin trasforma.

Il Lecce accusa nettamente il colpo, per un bel po‘ non gli riesce più niente. D‘Aversa indemoniato dice ai suoi che la partita è ancora lunga, li esorta a reagire allo svantaggio subito, leva Gallo e Oudin, mette Dorgu e Banda. Poco dopo lo stesso per Krstovic e Strefezza, dentro Sansone e Piccoli.

Ma ormai mancano solo più dieci minuti al termine, di una partita nerovosa e frammetata, in cui nella ripresa si è visto soltanto l’episodio del rigore, poi niente altro.

Poi, quando si dice cambi azzeccati, cross di Sansone e gol di Piccoli. IL PAREGGIO DEL LECCE! PICCOLIi! 83‘. 1 ‐ 1. Con una Zampata vincente di anticipo, il primo gol in campionato del giovane attaccate finora schierato sempre solo per pochi minuti.

In contropiede tiro-cross pericoloso di Piccoli, sul quale Banda non arriva per un soffio.

Cinque minuti di recupero.

Il risultatoo cambia.

Questo pareggio vale molto, sembra dire Roberto D‘ Aversa al triplice fischio finale a pugni chiusi sotto la curva dei tifosi giallorossi. E‘ proprio così. Sotto di un gol, immeritatamente, dopo un primo tempo che aveva dominato, ilLecce ha saputo riprendersi dallo choc e reagire.

Category: Sport