BRILLANTE OPERAZIONE ANTIDROGA, IN CARCERE PRESUNTO SPACCIATORE

(e.l.) ______ Brillante operazione antidroga della Polizia di Stato, sabato scorso, i cui dettagli sono stati rivelati solo questa sera dalla Questura. Gli agenti hanno arrestato in flagranza di reato, con l‘ accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Francesco Caroppo, 27 anni, di Lecce, trovato in possesso di oltre cinque chili di cocaina, e di due pistole con relativo munizionamento.

Si trova adesso nel carcere di Borgo San Nciola, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica.

Nel dettaglio, i poliziotti della Squadra Mobile hanno intercettato una vettura sospetta sulla strada per Frigole. Monitorandone i movimenti, gli investigatori hanno notato il mezzo raggiungere un abitato isolato, in una stradina limitrofa alla provinciale, il conducente scendere dall’auto ed entrare in un locale sito al piano stradale, per poi riuscirne pochi istanti dopo e sistemare accuratamente qualcosa nell’abitacolo dell’autovettura, prima di ripartire velocemente.

Fermato per il controllo, il guidatore ha mostrato immediatamente nervosimo. Le giustificazioni addotte sulla sua presenza in quel luogo non hanno convinto gli agenti che hanno, quindi, deciso di estendere la verifica al locale dal quale poco prima era fuoriuscito il fermato.

I sospetti si sono rivelati fondati: occultati in alcuni armadi in ferro sono stati rinvenuti oltre cinque chili di cocaina, due pistole con relativo munizionamento, materiale per il confezionamento della droga ed una macchina per contare le banconote (nella foto).

Nell’autovettura è stata rinvenuta dell’altra cocaina per un peso complessivo di circa 100 grammi.

Per le suddette risultanze, il fermato è stato dichiarato in arresto e dovrà nei prossimi giorni rispondere, innanzi all’Autorità Giudiziaria competente, di detenzione di sostanza stupefacente e di reati in materia di armi.

L’arrestato è stato associato presso la Casa circondariale di Lecce.

L’intera vicenda è ora al vaglio della locale Procura della Repubblica.

