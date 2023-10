DRAMMA DELLA FOLLIA QUESTA SERA A LATIANO. DUE MORTI E UN FERITO

(e.l.) ______ Dramma della follia questa sera a Latiano. Un giovane di 32 anni, Mirco De Milito, operaio, ha ucciso a colpi di ascia la madre, Giuseppina Lamarina, morta subito, e ha tentato di farlo com il padre, che è rimasto solo ferito, in quanto è riuscito a sottrarsi alla furia del figlio e si trova ora ricoverato all’ospedale Perrino di Brindisi. L’omicida subito dopo si è buttato dalla sommità del palazzo dell’appartamento in cui, in rapida successione, si è consumata la tragedia, rimanendo ucciso, nel violento impatto nel cortile dello stabile.

In paese (nella foto) in queste ore ci sono grande commozione, rabbia, incredulità, per come e perché tutto questo sia portto accadere.

