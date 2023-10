RIEPILOGO RISULTATI E COMMENTI

(Rdl) ______ Il campionato è giunto alla nona giorata, quindi quasi a un quarto del suo svolgimento.

Vediamo che cosa è successo, riepilogando e commentando i riultati.

Si ricomincia venerdì pomeriggio con la vittoria dopo tante polemiche su Rudi Garcia del Napoli a Verona 1 a 3, superiorità netta, risultato mai in discussione, apre Politano, doppietta di Kvaratskhelia, gol della bandiera di Lazovic.

Vince 0 ‐ 3 con superirità netta anche l‘Inter a Torino, al Toro fanno gol Thuram, Lautaro e Calhanoglu.

Completa il tris delle vittorie esterne degli anticipi del sabato la Lazio, 0 ‐ 2 al Sassuolo, segnano Anderson e Alberto.

Al novantesimo del pranzo della domenica all‘ Olimpico arriva la vittoria della Roma 1 a 0 sul Monza, decide El Shaarawy.

Fergusson e De Silvestri in rapido uno ‐ due in apertura per i padroni di casa e il Bologna vince contro il Frosinone, gli ospiti riescono a riaprirla, ma non a pareggiarla.

Finisce 2 a 2 a Salerno fra Salernitana e Cagliari, entrambe a caccia della prima vittoria in campionato.. Appuntamento rimandato, ma ci sono andati vicinissimi gli ospiti, Dia riporta il risultato in parità su rigore al quinto minuto del recupero finale, rendendo meno amaro il debutto sulla panchina di Pippo Inzaghi.

In serata Altalanta ‐ Genoa, poi nella notte il match clou di Milano.

A Bergamo ipadroni di casa vincono 2 a 0 con i gol di Lookman e di Ederson.

Il match clou se lo aggiudica la Juventus, decide Locatelli al minuto 63. Il Milan, in dieci per più di metà partita, causa l‘espulsione, indiscutibile, di Thiaw, per fallo da ultimo uomo (nella foto) ritorna a deludere.

Ed eccoci ai due posticipi di lunedì.

Di Udinese ‐ Lecce abbiamo riferito ampiamente a parte.

A chiudere il turno, nella notte il derby toscano Fiorentina ‐ Empoli, e proprio qui si registra la sorpresa di giornata, con gli ospiti ch vanno a vincere 0 ‐ 2.

Cambio al vertice della CLASSIFICA, dove ora c‘è di nuovo l‘Inter a quota 22, fanalino di coda sempre il Cagliari con 3.

Lautaro con 11 gol domina la CLASSIFICA MARCATORI.

Il PROSSIMO TURNO è la decima giornata, campionato dunque a più di un quarto del suo percorso.

Match clou domenica sera Inter ‐ Roma. Il Lecce gioca sabato 28 ottobre alle 18.00 ospitando al Via del Mare il Torino.

