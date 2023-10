LA FIERA DI SAN SIMONE A SANNICOLA

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Patrizio Romano, assessore al Turismo e Spettacoli del Comune di Sanicola, ci scrive ______

l 28 e 29 Ottobre Sannicola apre il proprio scrigno di tesori in occasione della Fiera di San Simone 2023.

Da più di un secolo, Sannicola accoglie i tanti visitatori tra il mercato che anima le strade del paese con bancarelle di ogni genere, la rinomata Fiera del Gusto in piazza della Repubblica con stand gastronomici da varie regioni d’Italia e la tradizionale Fiera del Bestiame.

Per l’occasione, l’Amministrazione comunale con la collaborazione della Pro loco, ha organizzato un ampio programma che arricchisce uno degli eventi più attesi dell’autunno salentino.



Tra i vari appuntamenti, sabato sera, la bravissima Consuelo Alfieri, punta di diamante dell’Orchestra della Notte della Taranta, con la sua voce che arriva dritta al cuore, farà cantare e ballare la piazza a ritmico di pizzica.

La giornata di domenica inizierà con la tradizionale Fiera del Bestiame e la dimostrazione di pattinaggio corsa dell’ASD Salento In-Line.

Nel pomeriggio, invece, ritorna il classico appuntamento con la gastronomia in collaborazione con Coldiretti Lecce, STREET CHEF. Uno Showcooking con Il Cuoco Contadino di Campagna Amica che preparerà un piatto rivolto alle famiglie e agli appassionati del buon cibo con l’obiettivo di stimolare una cucina sostenibile, stagionale e a filiera corta.

“Gli amici della Pizzica” chiuderanno infine in serata la Fiera 2023 con un concerto sempre in Piazza della Repubblica.

La Mostra fotografica a cura del Fotoclub l’Occhio, le consuete Donazioni di Sangue a cura della Fidas di Sannicola, le Visite guidate al frantoio Ipogeo di via Roma, il mercato artigianale, le varie associazioni, le tante prelibatezze da gustare in piazza daranno la possibilità a chi verrà di immergersi e apprezzare il meraviglioso borgo di Sannicola tra sapori e buon cibo, tradizione, storia e folklore.

Category: Costume e società, Cronaca, Eventi