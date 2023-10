GLI UCCELLI SONO STATI CREATI PER VOLARE, NON PER ESSERE IMPALLINATI

(Rdl) ______ I Carabinieri della Forestale stanno compiendo servizi sul territorio a contrasto dell‘uso di richiami elettroacustici utilizzati dai cacciatori, nonostante siano vietati dalla legge, per attirare gli accelli al tiro dei loro fucili.

Già ci vuole coraggio, un perverso compiacimento per quello che non è uno sport, ma è una guerra, una vera e propria guerra crudele e inutile, cioè ad andare a caccia, giù in condizioni normali, e soprattutto nelle campagne devastate e martoriate del nostro Salento. Farlo poi con questi sistemi, che riproducono i richiami naturali, è da vigliacchi senza scrupoli per le creature, che credono di accorrere per una lezione di volo, o per prendere il cibo dai geitori, e finiscono invece impallinati in una morte atroce.

Gli uccelli, esseri viventi, sono stati creati, esattamente come noi umani, da Nostra Madre Natura, che ha dato loro la vita affinché volino liberi nel cielo, non per essere uccisi per il sadico divertimento dei cacciatori.

Soo già numerosi gli apparecchi che sono stati sequestrati, individuati dai Carabinieri anche se opportunamente occultati e, in alcuni casi, ancorati al suolo attraverso blindature in malta cementizia.

L’ ultimo episodio si è verificato ieri nelle campagne di Nardò, in località “Critazzi”, dove i militari in servizio nella zona hanno riconosciuto il caratteristico verso emesso e ripetuto dal richiamo elettromagnetico.

Dopo aver individuato l’apparecchio, è stato rintracciato anche il proprietario, un cacciatore della zona, che aveva da poco abbattuto quattro esemplari di allodola.

La selvaggina, il fucile e le munizioni al seguito sono state sequestrate (nella foto), mentre il bracconiere è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Lecce. ______

L‘APPROFONDIMENTO nel nostro articolo del 2 febbraio scorso

Category: Costume e società, Cronaca, Politica