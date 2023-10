IN QUALI SETTORI INVESTIRE A DUBAI

Gli Emirati Arabi Uniti rappresentano ormai da moltissimi anni uno dei maggiori centri economici mondiali, vero e proprio crocevia tra tre Continenti, Asia, Africa e Europa, con i grandi player finanziari che si danno appuntamento sul Golfo Persico per concludere affari milionari e per raccogliere capitali dai vari mercati.

Pur non essendo la Capitale, Dubai è certamente la città che meglio delle altre fotografa questa situazione, aggiungendo alla variabile prettamente imprenditoriale anche un forte spirito turistico, con milioni di viaggiatori che ogni anno volano verso questa meta per godersi le spiagge, il mare e le infinite e spesso incredibili attrazioni, prime tra tutti la vela del Burj Al Arab, il grattacielo Burj Khalifa e gli imponenti centri commerciali e hotel.

In questo contesto, quindi, Dubai è in grado di offrire diverse opportunità di investimento in vari settori, grazie al suo ambiente imprenditoriale favorevole, un regime fiscale molto conveniente, infrastrutture di qualità, la stabilità politica ed economica, nonché, come dicevamo, per il suo status di hub finanziario e commerciale nel Medio Oriente.

Turismo e ospitalità

Partiamo dal turismo. Come dicevamo, Dubai è una delle principali destinazioni turistiche al mondo, attratta da visitatori provenienti da ogni angolo della Terra. Gli investimenti nel settore turistico e dell’ospitalità comprendono l’acquisto, totale o in quota, di hotel, resort, ristoranti, centri commerciali e attrazioni turistiche. Ci sono anche opportunità nel settore dei servizi di supporto al turismo, come agenzie di viaggio e tour operator. Ovviamente, è necessario disporre di un budget abbastanza cospicuo, ma è possibile rientrare dall’investimento nel breve termine, potendo anche contare su un regime di tassazione nullo per quanto riguarda il reddito e le plusvalenze.

Commercio

Come accennato in precedenza, la città emiratina è un importante hub commerciale e offre molte opportunità nel settore del commercio internazionale. Gli investimenti possono riguardare l’import/export, la logistica, la distribuzione e il commercio all’ingrosso. La posizione geografica strategica di Dubai e le sue infrastrutture portuali e aeroportuali di classe mondiale favoriscono gli scambi globali. Per quanto riguarda questo settore, è fondamentale conoscere la legislazione e il diritto commerciale e quindi è sempre consigliabile richiedere una consulenza specializzata, onde evitare problemi anche seri con le autorità.

Immobiliare

La “piccola locusta” è famosa per i suoi progetti immobiliari di lusso e le moderne infrastrutture. Gli investimenti immobiliari a Dubai possono riguardare l’acquisto di proprietà residenziali, commerciali o turistiche come hotel e resort, beneficiando di una crescita costante del settore nel corso degli anni, anche se è sempre importante condurre una ricerca di mercato accurata e valutare attentamente le opportunità. Acquistare un immobile qui, consente all’investitore di poter ottenere altissime rendite passive sia per i canoni di locazione a lungo termine per chi si è trasferito per questioni lavorative, sia per attività microricettive per i soggiorni brevi. Inoltre, non è da escludere un plusvalenza relativa a una futura rivendita.

Tecnologia e innovazione

Il governo centrale di Dubai è da sempre interessato a rafforzare la sua componente legata all’innovazione tecnologica. Gli investimenti nel settore tecnologico possono riguardare le startup, le soluzioni digitali, l’intelligenza artificiale, la blockchain, la realtà virtuale e altri settori emergenti, beneficiando del know-how dei tanti professioni ed esperti presenti sul territorio e provenienti da Paesi in cui lo studio di queste materie è molto diffuso, come ad esempio l’India.

Settore finanziario

Ovviamente quando parliamo di Dubai non possiamo non citare la finanza internazionale. La città è un fondamentale e nevralgico centro finanziario globale e offre opportunità nel settore bancario, assicurativo, degli investimenti e delle finanze islamiche, allocando i propri capitali in aziende che si occupano di servizi finanziari, consulenza, gestione patrimoniale e altre attività collegate.

Energia e sostenibilità

Ultimo settore da trattare è quello energetico e della sostenibilità. Malgrado un’economia che fa molta leva sulla vendita di petrolio, gli Emirati Arabi Uniti si stanno impegnando a diventare un centro per la Green Economy, con la possibilità di investire nelle energie rinnovabili, l’efficienza energetica, la gestione dei rifiuti, il riciclaggio e altre soluzioni sostenibili.

