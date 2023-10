LADRI DI BICICLETTE. E DI MONOPATTINI

RITORNO AD ALEZIO

di Raffaele Polo ______ Sono tanti i motivi per cui questa presentazione ad Alezio mi è particolarmente cara. Anzitutto perchè si svolgerà nella sede di Interferenze APS in via Matteotti,51 dalle ore 18.30 di giovedì 26. In questa via, al numero civico 24, ho trascorso le meravigliose estati della mia infanzia, a casa dei nonni […]