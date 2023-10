NOVITA’ EDITORIALI / “Pensieri”, DI ENRICO MAURO. DA TENERE SUL COMODINO

di Raffaele Polo ______

È un libro di memorie, anzi, come esplicita sin dal titolo, di ”Pensieri” (Guida editori, pagine 90, euro 12) l’autore, Enrico Mauro, che così ci presenta: “In questo quasi-diario che è quasi un non-diario ho raccolto riflessioni scritte saltuariamente e senza date in un decennio. Ci sono pensieri autobiografici e pensieri tratti da fatti di cronaca: un terremoto, la pandemia, sbarchi e accoglienze non proprio accoglienti, il recente naufragio calabrese. Ci sono pensieri tratti da letture del tempo libero e pensieri tratti dai miei studi antimeritocratici: don Lorenzo, don Tonino, la farsa della competizione come mezzo pedagogico, la critica, insomma, della società meritocratica, in cui la felicità è diritto solo del più forte e non esiste il diritto di non competere, di essere deboli, di non avere successo”.

Con questi pochi accenni il professore di Diritto Amministrativo (Laurea in Servizio sociale) scende per un attimo dalla cattedra e affronta, con sensibilità e humanitas, una raccolta di pensieri che adombrano, in qualche modo, i suoi illustri predecessori, Pascal e Leopardi in testa…

Questo libro è il tipico prodotto editoriale da tenere sul comodino e da consultare, brevemente, prima di addormentarsi o, ancora, al mattino, appena svegli. I pensieri di Mauro ci aiuteranno così ad affrontare la quotidianità senza indulgere, più di tanto, al tono accademico e paternale del saggio che ci insegna qualcosa, dall’alto della sua sapienza.

No, i pensieri di Mauro provengono da un animo puro, temprato dalle traversie della vita e profondamente religioso. Perchè, come ci rivela nell’incipit del libro:

Ogni creatura è un soffio./ Il soffio, prima o poi, cessa./Lascia dietro di sé, non sempre, una scia odorosa, più o meno gradevole, più o meno persistente./ Svanisce, prima o poi, anche la scia./ Il nulla inghiotte l’essere./ Il vuoto inghiotte il pieno./ Il buio inghiotte la luce.

