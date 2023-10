A MELENDUGNO DANNO “un film già visto”, QUESTA VOLTA GIRATO DA TERNA

di Raffaele Polo ______

Si è tenuto ieri sera a Melendugno l’incontro informativo organizzato da Terna, riguardante il progetto, non a immediata scadenza (se sarà approvato, se ne parlerà tra anni) che intenderebbe far passare dal territorio di alcuni comuni salentini cavi interrati relativi alla elettricità. L’idea è di collegare la Grecia con il Salento, prima con cavi sottomarini e poi via terraferma, sino a Galatina. L’approdo scelto per toccare il territorio italiano è, neanche a farlo apposta, proprio Melendugno. E, dopo la ferita della TAP, non ancora rimarginata, si è alle prese con ‘un film già visto’, come ha sintetizzato nel suo articolato interevento l’ex sindaco, Marco Potì.

Ma prima c’è stata la pacata ed esaustiva prolusione dei tecnici responsabili del progetto (Damiano Borri) e responsabile autorizzazioni e concertazione area adriatiica (Luca Ferreli).

Nella sala Consilare, piena zeppa di schermi e manifesti, molto ben allestita da Terna e con un piacevole tavolo ristoro ben fornito, si sono assiepati tanti cittadini che hanno subissato gli organizzatori con ogni tipo di domanda.

Diciamo che l’idea portante di Terna è quella di ascoltare, informare e rassicurare che nulla sarà realizzato senza autorizzazioni e, soprattutto, senza il consenso dei cittadini. ‘A dire il vero, il progetto non c’è ancora’ ha affermato Borri, responsabile del progetto (che non c’è). Epperò percorsi e approdo sono stati ampliamente pubblicizzati, fino ad arrivare al vero ‘punto dolens’ di tutto l’argomento: la scelta di Melendugno e la specifica dell’approdo, in una terna (in un curioso bisticcio) prospettata, tra cui anche Roca Vecchia (sic!).

Indignazione dei presenti e subito parole mielate dei responsabili che hanno confermato che il loro (non) progetto è solo una ipotesi, visto che altre possibilità non ve ne sono. ‘Anzi, suggeritecele voi, le alternative…’ è stato detto. Ed è intuibile come la discussione e le proposte siano andate avanti fino a tardi.

Non è mancato un accenno al tipo di risarcimento che potrebbe essere proposto per i territori che potranno essere interessati da questa nuova devastazione (‘Sono solo 25 metri di profondità per 2 metri di larghezza, per una cinquantina di chilometri..’ è stato riferito, anche se il progetto non c’è…) E si è continuato così, con i bravi funzionari pronti a recepire tutti i suggerimenti e pronti a spingersi fino ad affermare che ‘potrebbero’ essere presi in considerazione benefici legati al territorio e all’ambiente…

In conclusione, un impatto interessante ma che non ha stabilito nulla, se non la poco tranquillizante realtà che si parla di qualcosa che è stato già ben definito nei particolari anche se, ufficialmente, si insiste in un necessario avallo dei cittadini… Intanto, il buffet era gustoso e l’appuntamento è stato reiterato per i prossimi mesi. ______

