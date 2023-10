CONVEGNO SCIENTIFICO SULLE CURE PER LA XYLELLA A LECCE VENERDI’ 27 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Gli organizzatori del sotto specificato convegno ci mandano il seguente comunicato con relativa foto ______

Venerdì alle 18:00 CONVEGNO:

Hanno fatto un deserto e lo hanno chiamato Xylella: gli olivi si curano, non si eradicano.

Presso officine culturali Ergot di Lecce, in piazzetta Falconieri

Il Comitato Scientifico Multidisciplinare Indipendente torna a informare agricoltori, proprietari terrieri e comuni cittadini sulle buone pratiche di cura degli ulivi e sulla loro comprovata efficacia, nonché sulla denuncia delle operazioni di devastazione del territorio pugliese legate al fenomeno “Xylella”.

Si parlerà di Olivi e cura degli olivi (non eradicazioni e reimpinati) al convegno ” Hanno fatto un deserto e lo hanno chiamato Xylella ” presso le officine culturali Ergot di lecce, in piazzetta Falconieri tra porta Napoli e porta Rudiae . Saranno presenti i seguenti membri del comitato:

Dott. Giorgio Doveri, Presidente del comitato SMI

Prof. Giovanni Pergolese, chimico e esperto in biotecnologie per la rigenerazione dei terreni e cura delle piante

Dott. Michele Saracino: agronomo e esperto in rigeneraqzione dei terreni e delle piante

Gli esperti Pergolese e Saracino sono fautori di efficaci protocolli di mantenimento e cura degli olivi e verranno presentati anche altri protocolli e relativi risultati.

Introduce e modera il dott. Giorgio Doveri, chimico e tecnologo farmaceutico presidente del comitato SMI.

