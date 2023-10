LA PALESTRA ATHLON DI LECCE SI FA ONORE NELLE COMPETIZIONI MONDIALI

mv_____Gli atleti della Palestra ATHLON di Lecce continuano a mietere successi nelle diverse discipline e a livello mondiale. Iniziamo con la Federazione Italiana “FIJLKAM PANKRATION”, che ha dato vita ad un grandissimo evento … 1650 atleti, 125 nazioni, 32 sport da combattimento. Gli allievi del Maestro Gaetano Briamo portano casa una medaglia d’argento con l’atleta Amendola Viki e un 5 posto in classifica di categoria con l’atleta Amendola Alessia.

Grande soddisfazione è stata espressa oltre che dal Capo Delegazione Maestro Briamo anche dal DT Maestro Pietro Amendola per il risultato ottenuto.

Un altro memorabile risultato è venuto dal Karate, che ha reso orgoglioso il Maestro Vito Barletti per il risultato ottenuto dalla sua allieva Michela Rizzo, una salentina doc, che a Budapest è in finale per il Titolo Mondiale con i colori Azzurri, contro il Giappone.

Ricordiamo che nella PALESTRA ATHLON, oltre al Karate, al Pankration , si pratica anche il Taekwondo i cui atleti pure mietono importanti risultati, ma la struttura non prepara solo campioni, c’è spazio per tutti, si possono praticare discipline come l’Aikido un’Arte resa celebre dai film del Maestro Steven Seagal, ci sono corsi di Pilates, di Ginnastica Posturale ecc. per non parlare della sala pesi, le cui macchine quest’anno sono stata completamente rinnovate.

Insomma, come dicevano gli antichi romani “Mens sana in corpore sano”. Buon allenamento a tutti.

Category: Costume e società