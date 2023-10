A CARPIGNANO SALENTINO LA FIERA DI OGNISSANTI DA LUNEDI’ 30

(Rdl) ______ Questa mattina, a Lecce, a Palazzo Adorno, c‘è stata la presentazione dell’edizione 2023 della Fiera di Ognissanti di Carpignano Salentino, rassegna di antica tradizione.

Sono intervenuti Stefano Minerva (al centro nella foto), presidente della Provincia di Lecce, Mario Bruno Caputo, sindaco di Carpignano Salentino e Salvatore Rizzello, consigliere comunale con delega alla Cultura e al Marketing territoriale.

Quest’anno la manifestazione si svolgerà per tre giorni. Si comicia lunedì 30 ottobre, alle 13, con la sfilata di cavalli e carri, per concludersi il 1° novembre.

“La Fiera è un appuntamento fisso dell’autunno salentino. Una manifestazione che è cresciuta negli anni ed è punto di riferimento per la promozione delle nostre tradizioni. E’ soprattutto la comunità di Carpignano che racconta la sua storia attraverso questo evento”, ha evidenziato il presidente della Provincia Stefano Minerva.

Basata su scambi di prodotti agricoli, semi, attrezzi agricoli e grossi animali, in origine, la manifestazione, nata nell’anno 1000 e legata inizialmente al culto dei Santi Medici, si svolgeva nei pressi della chiesa di San Cosimo, nel vicino casale di Carbieno, luogo all’epoca molto trafficato in quanto ultimo punto di posta per il cambio dei cavalli prima di giungere ad Otranto ed in prossimità della via Traiana. Probabilmente, in seguito al crollo della chiesa di San Cosimo, della quale oggi rimangono solo ruderi, la fiera fu spostata nella vicina Carpignano.

Nelle ultime edizioni, della più ampia manifestazione fieristica fa parte anche la Sagra del maiale. Dal 30 ottobre e per tutta la giornata del 1° novembre, si potranno quindi degustare vini e piatti della tradizione salentina.

“La Fiera di Ognissanti è diventata nel tempo un evento molto atteso, di notevoli dimensioni, che conta la partecipazione di migliaia di persone. Si svolge nel centro urbano e si estende per buona parte del paese ed è, oggi, un riferimento ancora più importante per l’economia locale, in quanto riesce a destagionalizzare l’arrivo dei visitatori, i quali hanno l’opportunità di conoscere, oltre alle bellezze paesaggistiche costiere, anche i piccoli borghi dell’entroterra, con i loro caratteristici usi, costumi e gusti gastronomici, concorrendo perciò a rendere più completa l’offerta dell’intero territorio salentino”, ha dichiarato il sindaco di Carpignano Salentino Mario Bruno Caputo.

