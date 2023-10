LECCE – TORINO SABATO 28 ORE 18

(Rdl) ______ Il Lecce viene da una vittoria, seguita da due sconfitte e da due pareggi,e si trova ben saldo a metà classifica con 13 punti. Il Torino, quattro lunghezze sotto, viene da tre scontitte e due pareggi nelle ultime cinque partite.

Le quote delle scommesse sono alte: le tre soluzioni di risultato finale, intorno al 3, danno leggermente favoriti i padroni di casa su tutti i siti. Cogliamo l‘occasioner per raccomandare a chi gioca di farlo sempre in maniera responsabile e utilizzando esclusivamente operatori legali, cioè autorizzati dallo Stato, che poi sono esclusivamente quelli che on line finiscono con il .it

Al netto delle dichiarazioni di routine sul valore degli avversari, e sulle scelte da fare sulle formazioni, che saranno decise solo all‘ ultimo momento, oggi i due mister hanno mostrato entrambi nelle rispettive conferenze stampa della vigilia volontà, deterinazione e ottimismo.

“La squadra sta bene, siamo pronti…Dovremo essere bravi a sfruttare le nostre caratteristiche…Sarà necessario far bene sul piano personale, e sfruttare il fattore campo davanti al pubblico amico” – ha detto Roberto D’Aversa (nella foto).

“Ogni partita è importante…Dobbiamo cercare di vincere. Stiamo passando un momento non positivo, cercheremo di ribaltare la situazione” – ha detto Ivan Juric, che poi, a proposito delle contestazioni di cui è oggetto, ha aggiunto: “Ci sono abituato, mi sento meglio che in passato. Adesso devo trovare nuove idee e gente pronta a dare tutto in campo”.

SI gioca al Via del Mare sabato 28, arbitra il signor Gianluca Aureliano di Bologna, fischio di inizio alle 18.

