(e.l.) ______ L‘ altro giorno la Polizia di Stato ha arrestato, in flagranza di reato, un pregiudicato salentino, del quale non ha reso noto le generalità, trovato in possesso di poco meno di un chilo di sostanze stupefacenti, del tipo cocaina, hashish e marijuana (nella foto), prima a bordo di un furgoncino fermo nel parcheggio di un supermercato di Squizano, e poi a casa sua.

Si trova ora ai domiciliari, a disposizione della magistratura.

Category: Cronaca