CACCIATORI MALIGNI E SENZA CUORE

(Rdl) ______ Nuovo sequstro di apparecchiature di sterminio usate da cacciatori ancora più, comuque, di tutti gli altri, maligni e senza cuore. Il Nucleo Carabinieri Forestale di Otranto ha rinvenuto e sottoposto a sequestro penale nelle campagne di Corigliano di Otranto un richiamo illegale (nella foto) acustico elettromagnetico perfettamente funzionante, collocato in un secchio di metallo, occultato tra la vegetazione presente al centro di un terreno.

Il richiamo riproducente il verso della quaglia era utilizzato per attirare l’avifauna e renderne così agevole l’abbattimento, in un ”assurdo sterminio“, come hanno scritto i Carabinieri nel loro rapporto. ______

