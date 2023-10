E’ USCITA LA BIOGRAFIA DI EZRA POUND, ”Re Ezra” DI MICHAEL STEPHENS

di Giuseppe Puppo ______

Scampato ad una condanna a morte per insistita intercessione dei più grandi esponenti della cultura internazionale nei confronti del govero statunitense, che lo aveva processato per presunto tradimento, e reduce conunque da tredici anni di manicomio criminale nella sua patria d’origine, Ezra Pound ritornò subito in Italia, sua patria d’adozione.

Il 9 luglio 1958 sbarcò a Napoli, ancora a bordo del transatlantico Cristoforo Colombo su cui aveva compiuto la traversata dell’oceano fece il saluto romano (nella foto), “l’ America è un Paese di pazzi”, disse, e poi il silenzio, cominciando il suo tempus tacendi.

Questo fra i tanti episodi viene ricordato anche nel libro ”Re Ezra” (276 pagg. 12,50 euro) di Michael G. Stephens, appena uscito, nella traduzione di Angela D’Ambra, per I Quaderni del Bardo Edizioni.

Si tratta di una biografia, parziale, romanzata, per meglio dire un novel, insomma.

Bene ha fatto l‘ editore salentino, dal respiro interazionale sempre più lungo e prezioso, Stefano Dono, ad appena un anno dall‘ uscita negli States, a proporlo ai lettori italiani.

Michael Stephens è un affermato scrittore, saggista e romanziere americano, curioso, intraprendente, capace di trasmettere il suo approccio, porgendolo in uno stile fulmineo quanto attraente, che ricorda da vicino quello dei primi romanzi e racconti di Ernest Hemingway, tanto per capirci, e che questa efficace traduzione riesce a conservare in italiano.

Mettiamola così: è un fresco aperitivo di conoscenza, che non leva la sete di sapere, ma la fa venire di più, per altri più corposi e fondanti approfondimenti di diversa, necessaria natura espositiva.

Negli ultimi anni, la figura di Ezra Pound risplende sempre di più come Re della cultura conteporanea e non smette di suscitare ammirazione, se non venerazione, in tutta una serie di iniziative editoriali e multimediali.

Michael Stephens è anche un drammaturgo. Scusandomi per l‘ autocitazione, necessaria ad esemplificare quanto sopra esposto, gli farà piacere sapere che Ezra Pound è protagonista dello spettacolo teatrale “Sono abbastanza grande adesso per diventarti amico”, da me scritto, in tournée lo scorso anno nell‘ adattamento scenico di Maria Antonietta Vacca. Nelle sei rappresetazioni che si sono svolte, ho potuto constatare di persona, seduto in platea, la meraviglia che egli suscita soprattutto fra chi non lo conocosce, o lo conosce poco e male.

Interpretato magitralmente dall‘attore Raffaele Margiotta, che sembrava un Ezra Pound più vero di Ezra Pound, il Re della cultura contemporaea spaccava in maniera dirompente.

