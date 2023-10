COPPA ITALIA LECCE ‐ PARMA MERCOLEDI’ 1 NOVEMBRE ALLE 18 SU ITALIA 1

(Rdl) ______ Sedicesimi di Coppa Italia per il Lecce, che gioca al Via del Mare mercoledì 1 novembre alle 18 contro il Parma. In diretta e in chiaro in tv su Italia 1.

Partita secca, o dentro, o fuori, chi vince sfiderà negli ottavi la Fiorentina.

Il Parma è attualmente per distacco al comando del campionato di serie B, che conta di vincere per poter tornare dopo tre anni ai fasti della serie A di cui è stata in passato per tante stagioni protagonista.

L‘ allenatore è Fabio Pecchia, i migliori marcatori sono Adrian Dawid Benedyczak, un attaccante polacco di 22 anni (nella foto), e Dennis Man, attaccante romeno di 25 anni.

