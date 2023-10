CAMPIONATO RIEPILOGO E COMMENTI

(Rdl) ______ La decima giornata si apre venerdì notte con la vittoria casalinga 1 a 0 del Genoa sulla Salernitana.

Sabato pomeriggio, pareggio 1 a 1 nel derby emiliano fra Sassuolo e Bologna.

Della sconfitta 0 a 1 subita al Via del Mare dal Lecce a opera del Torino abbiamo riferito ampiamente a parte.

Sabato notte la Juventus ospita il Verona, e lo batte 1 a 0 con un gol di Cambiaso al settimo e ultimo minuto del recupero finale, balzando di nuovo sia pur momentaneamente, dopo tanti anni, in testa alla classifica.

Scorpacciata di gol al pranzo della domenica servito a Cagliari dove i padroni di casa battono il Frosinone 4 a 3 con un‘incredibile rimonta. Ospiti sullo 0 ‐ 3 con la doppiettà di Soulè e Brescianini, risultato completamente ribaltato nell‘ultimo quarto d‘ora, prima con Oristanio e Makoumbou, poi con la doppietta di Pavoletti, arrivata in pieno recupero finale.

Pavoletti (nella foto), che già era nella storia per il gol nel recupero con cui nel mese di maggio scorso a Bari regalò la promozione in serie A al Cagliari, ora con due gol nel recupero finale fa un record storico.

A seguire di pomeriggio Monza ‐ Udinese, di sera Inter ‐ Roma, nella notte Napoli ‐ Milan.

A Monza 1 a 1, Colpani, Lucca, un gol per tempo e un punto a ciascuno.

A Napoli pareggio per 2 a 2, doppietta di Giroud nel primo tempo, poi nella ripresa Politano la riapre e Raspadori la pareggia. Purtroppo a fine gara il cadavere di un uomo di 42 anni è stato trovato nell’area di parcheggio abbandonata sottostante al settore ospiti dello stadio, da dove è precipitato da un‘ altezza di oltre venti metri, cercando di entrare senza pagare il biglietto.

A Milano, Inter batte Roma 1 a 0, Thuram all‘ 81‘.

Lunedì sera Empoli ‐ Aralanta, chiude il turno il monday night di Lazio ‐ Fiorentina.

Vince facile l‘Atalanta, 0 ‐ 3, Koopmeiners e doppietta di Scamacca.

Vince difficile la Lazio, Immobile su rigore accordato nel recupero finale.

La CLASSIFICA ad un quarto di campionato delinea un quadro più attedibile in proiezione su quelli che potrebbe essere lo svolginento.

Per lo scdetto, in testa c‘è l‘ Inter, la seguono da vicino Juventus e Milan.

Per la salvezza, fanalino di coda è la Saleritana, di poco sopra Verona, Udinese, Empoli e Cagliari.

Classifica MARCATORI sempre dominata da Lautaro, questa volta rimasto a secco. Alle sue spalle, ma distaccati, avazano Giroud, Politano, Colpani e Soulè..

Il PROSSIMO TURNO, undicesima giorata, iinizia venerdì e finisce lunedì. Match clou Fiorentina ‐Juventus, il Lecce gioca nella capitale contro la Roma domenica 5 novembre alle 18.

