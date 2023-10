“…Suo nipote ha avuto un incidente, ha bisogno di soldi!”…MA QUESTA VOLTA DUE SPECIALISTI DELLE TRUFFE AI DANNI DEGLI ANZIANI FINISCONO IN CARCERE

(e.l.) ______ Ieri pomeriggio, a seguito di una segnalazione al 113 da parte di un parente di una coppia di anziani coniugi residenti a Tututrano, sono intervenute due Volanti della Questura di Brindisi. Gli agenti hanno arrestato due giovani di origini campane, con precedenti, dei quali non hanno reso noto le generalità, che avevano appena raggirato i due vecchietti sottraendo loro 6.000 euro.

Mentre il complice lo aspettava in macchina poco distante dall’abitazione, uno dei truffatori, con un abile raggiro, si era introdotto in casa facendo credere di essere un appartenente alle forze dell’ordine incaricato di riscuotere una somma di denaro per fare fronte ad un incidente stradale occorso al nipote della coppia di anziani. Ovviamente era tutto falso e il raggiro era stato architettato con grande abilità facendo leva sui sentimenti di amore per i nipoti che non hanno fatto esitare i due coniugi a fronte alla richiesta truffaldina.

Il pm di turno presso la Procura della Repubblica ha diposto che i due fossero rinchiusi nel carcere di Brindisi (nella foto).

