AHI CHE MALE! TONFO CASALINGO DEL LECCE BATTUTO DAL PARMA CON QUATTRO SCHIAFFONI IN COPPA ITALIA

(Rdl) ______ Un primo tempo in cui è successo un po‘di tutto, sostituzione dell‘arbitro Minelli, infortunato (nella foto), con il quarto uomo compreso, vede un Lecce troppo brutto per essere vero, da film horror di Halloween con una notte di ritardo.

Errori difensivi ingiustificabili, su tutti quello di Gallo che innesta il vantaggio degli ospiti di Sohm. Affanno continuo e relativa incapacità di impostazione sul pressing alto degli avversari. Un incredibile coast to coast, un‘autostrada, una prateria concessa a Coulibaly. La mancanca di lucidità difensiva che consente a Bonny di trovare l‘eurogol del raddoppio. Una sola azione offensiva degna di questo nome, peraltro su spunto personale di Sansone.

Dieci minuti dall‘inizio del secodo tempo, Piccoli la riapre con un tiro di destro da posizione ravvicinata sotto la traversa, dopo la respinta corta del portiere sulla conclusione precedente.

E al minuto 75 la pareggia Strefezza, con un tiro di destro dalla sinistra dell’area sotto la traversa in alto a destra, forte e preciso, bellissimo.

Ora, dopo aver preso le misure agli avversari, e corroborati dagli ingressi in campo dei nuovi entrati Almqvist e Banda, padroni di casa dominanti e ospiti in affanno.

Un colpo di testa di Piccoli da posizione molto ravvicinata finisce di poco alto, su assist di Touba su azione di calcio di punizione.

Mancano quattro minuti più recupero al termine, e la sensazione è che il Lecce possa completare la rimonta.

Invece va sotto.

Segna il Parma, per un’ autorete di Pongracic su una improvvisa azione in avanti brillante e insidiosa degli ospiti.

E segna di nuovo il Parma su rigore, giustamente concesso per fallo di Ramadani su Bernabé e trasformato da Man in maniera impeccabile.

Finisce 2 a 4, il Lecce in crisi in campionato estende il suo momento negativo pure in Coppa Italia, da cui esce con un tonfo casalingo, un vero e proprio schianto.

