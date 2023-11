Dagli organizzatori, riceviamo e volentieri pubblichiamo ______

Sabato, 4 novembre 2023 a partire dalle 9.30, presso l’Aula A2 della palazzina 6, Studium 2000 Università del Salento, via di Valesio, si terrà il Convegno di formazione e aggiornamento rivolto a tutto il personale scolastico e universitario dal titolo “La Scuola, laboratorio di Pace. Gestire iconflitti, prevenire la guerra. Per una cultura di pace: il ruolo dei luoghi della formazione”.

L’evento è organizzato dal CESP (Centro Studi per la Scuola Pubblica) e dalle Organizzazioni sindacali COBAS Puglia e ANIEF Unisalento.

Ha lo scopo di promuovere una cultura di pace, nonviolenta e solidale a fronte delle guerre che infestano l’Europa e il mondo, e si pone anche l’obiettivo di denunciare il processo di militarizzazione dei nostri territori a partire proprio dai luoghi deputati alla formazione delle giovani coscienze, cioè la Scuola e l’Università.

L’idea della scuola e l’università come “laboratorio di pace” affonda in una pratica pedagogica che vede le studentesse e gli studenti al centro di un processo fondamentale di costruzione e trasformazione della realtà, affinché le logiche di guerra possano essere messe definitivamente al bando, nella speranza di edificare un concreto futuro migliore per tuttə.

L’incontro sarà aperto e moderato dalla dott.ssa Silvia Cazzato. I lavori del Convegno procederanno con i saluti del Magnifico Rettore dell’Università del Salento, Prof. Fabio Pollice, gli interventi della prof.ssa Laura Marchetti (Università Mediterranea di Reggio Calabria), del prof. Antonio Mazzeo (docente e peace researcher), della prof.ssa Maurizia Pierri ( Unisalento) e del prof. Ezio del Gottardo ( Unisalento).

Il CESP è riconosciuto dal MIUR come ENTE FORMATORE (D.M. 869/2006 e D.M. 170/2016), dal 2001 svolge attività di aggiornamento e di formazione, con corsi, convegni e pubblicazioni per tutti i lavoratori della scuola pubblica, per cui, in ottemperanza all’art. 64, commi 4, 5 e 7 del CCNL 2006/2009, è previsto l’esonero dal servizio per la partecipazione alle sue iniziative.

Il convegno è aperto a tuttə ed è gratuito.

ANIEF UNISALENTO

CESP

COBAS PUGLIA

