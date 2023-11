OFFERTA TAP ALLE PARTI CIVILI

(g.p.) ______ Questa mattina tramite social il Collettivo No Tap ha diffuso la seguente nota, in cui denuncia il tentativo dei vertici Tap di condizionare il processo penale in corso a loro carico ______

Leggiamo dal solito giornale ben informato, che TAP ha offerto 33 milioni di € da dividere tra sindaci interessati dal progetto e amministrazioni, che anche se non interessate dal tracciato, si sono costituite parte civile contro TAP. QUESTA OFFERTA DI TAP RICHIEDE IL RITIRO DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE.

È inutile negare che seguiamo la vicenda con molta attenzione, essendo anche noi, costituiti in giudizio contro TAP. Quello che leggiamo, come al solito ha una visione molto di parte, ma altro non ci aspettavamo, gli uffici comunicazione di TAP/SNAM lavorano sui media per questo obiettivo. Il punto su cui non far confusione è nella differenza tra compensazioni e risarcimenti. Le compensazioni sono dovute e normatizate a livello europeo e da poco anche regionale. I risarcimenti sono altra cosa, e TAP punta ad annullare i risarcimenti per i danni fatti nell’esecuzione dei lavori. Ricordando che nell’arco degli anni ci sono state offerte più cospicue e rileviamo il tentativo di influenzare il processo penale a carico di TAP, le cui richieste di risarcimento ammontano a più di 800 milioni di euro

Collettivo NO TAP

