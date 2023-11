DRAMMATICO INCIDENTE STRADALE, MORTA UN’ANZIANA, TRE FERITI

(e.l.) ______ Drammatico incidente stradale questo pomeriggio sulla Provinciale Copertino-Galatina. Il bilancio è di un morto e tre feriti. La vittima è Maria Marciante, 81 anni, di Veglie. Per cause ancora da accertare, la Fiat Panda su cui viaggiava si è scontrata con una Nissan Qashqai. Nel sinistro è rimasto coinvolto anche un furgone (nella foto).

Per la gravità delle lesioni riportate l’anziana è deceduta all’arrivo degli infermieri del 118, i quali hanno soccorso e portato in ospedale due donne di 32 e 40 anni e un uomo di 37 anni.

Indagini della Polizia di Stato in corso di svolgimento per accertare l’esatta dinamica di quanto successo e stabilirne le cause.

