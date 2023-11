DRAMMATICO INCIDENTE STRADALE, MORTO CICLISTA INVESTITO DA UN’AUTO

(e.l.) ______ Drammatico incidente stradale questa sera sulla Provinciale Carmiano-Novoli. Un morto. La vittima è Babacar Beye, 39 anni, del Senegal.

Per cause ancora da accertare, la bicicletta su cui viaggiava è stata investita da una Fiat Panda, condotta da una donna con a bordo la sua famiglia. Scaraventato violentemente sulll’asfalto, l’uomo è morto all’arrivo dei soccorsi (foto di archivio) per la gravità delle lesioni riportate.

Sulll’accaduto indagano i Carabinieri.

Category: Cronaca