NOVITA’ EDITORIALI / ‘Di quella materia che non dura’ DI LEONARDO FLORIANI

di Raffaele Polo

Poco o nulla si sa di Leonardo Floriani, autore dell’ interessante romanzo dal titolo ‘Di quella materia che non dura’ (Besa, 176 pagine, 15 euro). Ambientato in una Troia immaginaria, in cui automobili ed elettricità convivono con eroi e divinità, un Enea malinconico resta in disparte con la sua famiglia a osservare da lontano i festeggiamenti per la fine dell’assedio. Presto, però, la guerra torna furiosa a divampare grazie al celeberrimo tranello ideato da Ulisse, dando inizio alle ore più lunghe e drammatiche per l’eroe e i suoi cari.

Il desiderio d’oblio spingerà Enea a gettarsi nella mischia per un’estrema, disperata battaglia a capo di un gruppo di resistenti, lasciando la famiglia nella casa paterna a seguire la lunga notte di fiamme e sangue davanti alla radio a valvole del salotto e all’ultima accorata cronaca di uno speaker indefesso.

Un audace retelling di uno degli episodi più iconici della mitografia d’ogni tempo, di scatenata immaginazione e commovente lirismo, in cui coesistono la violenza insensata della guerra e i sentimenti intensi di personaggi che la leggenda ci ha tramandato come eroi invincibili e che qui si mostrano per intero nella loro fragile e irriducibile umanità.

Si tratta, insomma, di un ‘retelling’ di una delle maggiori opere dell’epica classica, l’Eneide, ma in una Troia dove gli eroi convivono con la contemporaneità, riscoprendosi fragili e umani.







