“Fate solo ciò che vi incanta”, RECITAL PER ANTONIO VERRI A LECCE SABATO 4

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. ______

“Fate solo ciò che vi incanta” recita Verri, e l’incanto è necessario oggi nel nostro tempo piegato dalle consuetudini del consumo, per promuovere, lo stupore, per sollecitare le persone a trovare, nelle piccole cose della quotidianità, la bellezza. La musica è veicolo e alleato essenziale oggi per veicolare messaggi, per arrivare anche dove pare difficoltoso accedere: i social media, il pubblico giovanile, le aree di marginalità e di deprivazione scolastica.

Sabato 4 novembre 2023, alle 19,00, la Biblioteca Bernardini ospita il Concerto Recital “Fate solo ciò che vi incanta” con gli attori Simone Franco e Piero Rapanà, la cantante Daria Falco accompagnati da Vincenzo Grasso al clarinetto, Emanuele Coluccia al sax e al pianoforte, Bruno Galeone alla fisarmonica e Davide Chiarelli alle percussioni.

Il concerto-recital, inizia così il suo nuovo viaggio nelle Biblioteche della Puglia, inaugurando, dopo l’anteprima dello scorso 14 ottobre, il progetto “Fare Incanto”, sostenuto dal Consiglio Regionale della Puglia, Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale “Teca del Mediterraneo”, che mira alla divulgazione dell’opera di Antonio Leonardo Verri (nella foto) e, nello spirito aggregativo dell’operare culturale verriano, della poesia contemporanea pugliese. L’intento che il concerto recital realizza è quello di cantare la poesia togliendola dal foglio per ridestinarla alla voce; per stimolare e coinvolgere il pubblico avvicinandolo, con maggiore partecipazione, ai temi cari della filosofia verriana: la tutela e la promozione della qualità creativa del territorio.

Con “FareIncanto”, la poesia di Antonio L. Verri, i suoi pensieri, le sua riflessione sull’intima natura della Cultura Popolare Salentina e Pugliese, suo intimo sodale è stato Vittore Fiore, le sue visionarie premonizioni sulla Contemporaneità e sul Futuro della Società Post-Industriale, divengono il tema di un Concerto Recital che corona un percorso intrapreso dall’Associazione Culturale Fondo Verri nel 2005 con la dedica, al poeta di Caprarica di Lecce, del “Laboratorio Santa Maria del Paradiso”, operante a Lecce dal 1993. Un luogo, il Fondo Verri, nato per dare una risposta concreta al desiderio del Poeta, scomparso tragicamente in un incidente stradale nel 1993, di dare casa alle istanze espressive in atto sul territorio, di creare un osservatorio attivo e operante per valorizzare e promuovere la poesia e il fare creativo delle persone. Così, è rimasto vivo, il desiderio dell’ultimo epigono dell’Esperienza Poetica del Novecento Salentino che teneva unita la scrittura con l’operare. Un’esperienza da condividere nel Contemporaneo per confermare la necessità della costanza nel divenire del lavoro culturale.

Category: Cultura, Eventi