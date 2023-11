SNEAKERS MIMANERA: L’AVANGUARDIA DELL’ESCLUSIVITA’ SU MISURA

Specializzata in un’innovazione tecnica costante, Mimanera (www.mimanerashop.com) propone sneakers personalizzate, incluse opzioni per il matrimonio, assicurando una rappresentazione inconfondibile di sé attraverso un’ampia selezione.

Attivo nel settore dal 2010, il brand Made in Italy nasce dal desiderio di unire artigianalità e innovazione, dando forma sneakers 100% originali, realizzate a mano da un team di esperti guidati da una spiccata dote per l’artigianalità, che utilizzano unicamente materiali di primissima scelta.

“Born in a garage, now flying around the world”. È la frase che sintetizza alla perfezione il percorso dell’azienda. L’idea di Mimanera, infatti, nasce in un piccolo garage di Cattolica, in provincia di Rimini, dov’è stata effettuata la prima personalizzazione. Il successo è stato praticamente istantaneo fino ad arrivare, nel 2021, all’inaugurazione di uno shop nel Mall of Emirates di Dubai. Non è un caso, dunque, che il marchio sia conosciuto anche in altre nazioni Europee quali Francia, Belgio, Germania e Spagna.

Il 2022 segna il lancio del progetto Mimanera Studio, la private label del brand. Valori e obiettivi sono sempre i medesimi, ma ciò che viene offerto va oltre la semplice customizzazione. Le sneakers, infatti, rappresentano l’incontro tra infiniti anni di esperienza nel settore calzaturiero e una profonda passione per l’innovazione.

Le alternative tra cui l’utente può scegliere sono numerose: Converse neonato, Nike Air Force 1, Nike Jordan, ma anche Adidas Stan Smith, Advantage, Superstar e Top Ten, Diadora e Vans. Senza scordare le calzature da sposa, per rendere il proprio look nuziale frizzante e giovanile, senza rinunciare al comfort. Le offerte più convenienti del momento sono raccolte nella sezione “Outlet” dell’e-commerce.

Tantissimi, naturalmente, anche gli stili di personalizzazione previsti. Si va dalle borchie ai glitter, passando per strass, tessuti laminati e animalier, Swarovski e pizzo. È possibile, poi, richiedere l’aggiunta di lacci particolari, scritte, stampe e decorazioni ulteriori. Per farlo, basta inviare il progetto agli esperti di Mimanera tramite e-mail o WhatsApp.

Le consegne sono celeri e assicurate, accompagnate dal codice per il tracking che consente di seguire in tempo reale lo stato di avanzamento del viaggio. In aggiunta, i costi di spedizione si azzerano per importi superiori a 50 euro.

Le modalità di transazione implementate da Mimanerashop.com sono totalmente sicure: carte di credito, PayPal, bonifico bancario, ricarica PostePay e contrassegno. In caso di un acquisto errato è assicurato il reso (fatta eccezione per i modelli personalizzati su richiesta). Infine, è prevista l’opportunità di acquistare una gift card (da 50 a 1.000 euro) per stupire il destinatario con un regalo davvero irripetibile.

