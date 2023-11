DUE DENUNCIATI PER DROGA

(e.l.) ______ Nel corso di un‘ operazione di controllo straordinario del territorio (nella foto), i Carabinieri della Compagnia di Tricase con quelli del Comando Stazione di Specchia hanno notato un uomo uscire a piedi da un garage in stato di abbandono dove, all’esito della perquisizione subito effettuata, è stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo cocaina, crack, hashish e marijuana, per un totale di 16 grammi nonché materiale per il confezionamento delledosi. Inoltre i militari in precedenza avevano scoperto nell‘ abitazione di un altro uomo, una serra con all’interno una coltivazione di oltre trenta piante, alte circa tre metri, di cannabis indica.

I due sono stati denunciati a piede libero.

Category: Cronaca